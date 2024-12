Avellino con il rebus D'Ausilio nel rush finale del 2024 Infortunio nel match con il Messina, da lì il ritorno, un altro stop, il rientro e ora nuovi dubbi

Michele D'Ausilio è stato protagonista a suon di assist nelle prime 5 vittorie delle 6 ottenute di fila nella gestione Biancolino, è andato a segno nel match di Benevento, al ritorno in campo dopo tre turni di stop per infortunio, ha firmato un altro assist contro il Catania per poi saltare la gara di Monopoli per un risentimento. Rientro per gli ultimi 30 minuti con il Sorrento, ma l'altalena non si ferma. Anche in questa settimana il trequartista titolare del 4-3-1-2 di Raffaele Biancolino è condizionato dall'infortunio.

Ulteriore dubbi dopo la sfida col Sorrento: nuovi esami strumentali

"L'edema diffuso dei tessuti muscolari del flessore della gamba destra" l'aveva bloccato nel match con l'ACR Messina al 54'. Verso la gara del "Veneziani" il risentimento al flessore si è ripresentato e l'ulteriore fastidio accusato nelle scorse ore, alla ripresa dopo l'1-0 sul Sorrento, ha portato l'Avellino alla decisione di nuovi esami nella Capitale. Dalla Clinica Villa Stuart si cerca la soluzione per rendere definitiva la tabella di recupero per D'Ausilio, costretto ormai da settimane al dubbio sulla condizione fisica con ricadute motivate da una cicatrice di un infortunio molto vecchio: situazione presentata da Biancolino nel post-gara di Monopoli.