Avellino, "maledetto infortunio": l'annuncio di D'Ausilio sui social Storia social da parte del trequartista biancoverde: la prospettiva

"Purtroppo si chiude il 2024 con questo maledetto infortunio. Torniamo più forti... 2025": così Michele D'Ausilio con una "storia" sui canali ufficiali social ha certificato il nuovo stop e il ritorno nel nuovo anno solare. Il trequartista dell'Avellino ha raggiunto la Capitale per sottoporsi a nuovi esami strumentali e definire una tabella utile a superare l'altalena di infortuni e recuperi che ha condizionato la parte finale del 2024. In avvio della ripresa di Avellino - ACR Messina 6-0 del 27 ottobre scorso lo stop con l'edema diffuso dei tessuti muscolari del flessore della gamba destra, da lì infermeria, terapie, lavoro differenziato, ritorno in campo e ricadute: ora la scelta, con lo staff medico della società irpina, di ripartire con una fase di recupero e con il 2025 nel mirino.