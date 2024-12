Avellino: il ds Aiello tra rinnovi, conferme e uscite. Su Pezzella: "Mi piace" "Todisco? Non l'abbiamo trattato, ma è l'identikit del calciatore che può piacerci". E su Sgarbi...

Il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, a margine dell'evento allo store con staff tecnico e squadra verso il Natale, si è espresso a tutto campo sul mercato invernale e l'evoluzione della rosa biancoverde. "Ci sono da fare un po' di cose. Lavoriamo sulla rosa a disposizione e guardiamo ai rinnovi con dettagli che diventeranno pubblici nelle prossime partite. Ne stiamo parlando nei nostri uffici. Sono argomenti chiari che stiamo portando avanti. - ha affermato il ds biancoverde - A parte Palmiero, con lui sarà rinnovo automatico, stiamo lavorando e sono aspetti che verranno fuori in futuro. Non vogliamo destabilizzare la squadra perché siamo impegnati con gare importanti. Il mercato? Abbiamo una rosa di 26 calciatori. Dobbiamo fare delle uscite, a oggi andiamo oltre il numero di lista. Alle uscite uniremo qualche intervento per puntellare la squadra".

"Sgarbi? Si devono unire diversi dettagli"

"L'allenatore ha il ruolo di indicare quelle che possono essere le caratteristiche dei calciatori utili. La scelta viene fatta dall'area tecnica intesa come direzione sportiva. In questo momento ci sono io. Sgarbi? Lorenzo è un giocatore che stimiamo tanto, ha fatto bene qui e durante le gare è venuto spesso anche fuori casa. È rimasto molto legato all'ambiente. Come calciatore non si discute, lo stimiamo, ha fatto bene. Attraverso Avellino si è conquistato un mercato diverso, da categoria superiore. Pur non avendo giocato con continuità in B, ha richieste in categoria. Per poter immaginarlo di nuovo qui, si dovrebbero allineare diversi astri: una possibilità in B non di suo gradimento, l'opzione di riscendere in C immaginata dalla società di appartenenza, la sua volontà che può essere determinante. Non è una cosa facile. Todisco? È un terzino destro, ha dei requisiti per fare uno step superiore. Non è un giocatore che abbiamo trattato, però è l'identikit di un calciatore che può piacerci. Gori? Non c'è stata nessuna chiacchierata. Al massimo ci sono chiacchierate per stimolarlo a continuare a fare meglio. È un giovane attaccante, un '99, su cui puntiamo, che deve venire fuori per qualità come già accaduto con altre pedine nella gestione Biancolino":

"Tribuzzi? Avrà modo di rilanciarsi"

"Abbiamo 26 giocatori. Le uscite saranno per quelli che non rientrano nella lista. Non abbiamo messo giocatori in uscita. Sono tutti validi. Se poi qualcuno non è contento per il minutaggio, è un discorso che possiamo affrontare. Siamo concentrati sul campo. I rinnovi verranno dopo. Tribuzzi? Alcune coincidenze non l'hanno reso protagonista. Abbiamo tutti stima di lui. Come abbiamo fatto un buon lavoro con gli altri, contiamo di riuscire a recuperarlo. È un giocatore universale per ruolo: mezzala, esterno alto, quinto. Può riadattarsi. Dall'infortunio è rientrato, poi la squalifica. I giocatori forti vengono recuperati".

"Faremo ciò che vogliamo fare già da settimane"

"Over o giovani? Esiste il giusto mix. Puntiamo a soluzioni come con Mutanda e Campanile che hanno dimostrato valore in prima squadra. Ti porta all'obiettivo delle società, di vittoria e sostenibilità. La società investe tanto nel settore giovanile. L'over che fa la differenza non va escluso chiaramente. I prestiti? Dipende dalla tipologia di operazione della squadra con cui lo fai. Ne abbiamo 5 in prestito per la prima squadra. Qualcuno rientrerà. Se mi rientra un centrocampista, facendo un esempio, e mi piace, magari prenderlo in prestito può essere una soluzione. Pezzella? Mi piace. Lo sto seguendo. L'avventura ad Avellino? Sono in una piazza che ha degli obiettivi con storia e blasone. Siamo nati per fare questo e non ci fa paura nulla. Mi prenderò la mia responsabilità. Valorizzerò quello che c'è. Non esiste: si valorizza ciò che c'è e le idee sono chiare. Quello che faremo nell'immediato è già stato definito nelle scorse settimane”.