Avellino, Biancolino: "D'Ausilio? Non sarà titolare, ma da valutare" "Non possiamo subire distrazioni per situazioni esterne, sempre se ci saranno"

Domani (ore 20.30) l'Avellino sarà ospite del Team Altamura al "D'Angelo". La gara è stata presentata da Raffaele Biancolino: "Andremo ad Altamura e affronteremo una squadra reduce da un pareggio importante contro il Cerignola. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Vorranno fare bene per la prima vera gara in casa. Sappiamo tutto e l’importanza di questa partita. Bisogna fare risultato e centrare la continuità dopo la vittoria casalinga. La condizione fisica generale? La squadra sta abbastanza bene. Abbiamo recuperato qualche acciacco. Per Palmiero nulla di particolare. D’Ausilio? Valutiamo bene con lo staff medico nell’ultimo allenamento. Il ragazzo era in condizione di scendere in campo contro il Sorrento. Ha avuto un piccolo affaticamento. Chiaramente non sarà titolare, ma l’infortunio va valutato tra staff medico e ragazzo”.

"Pensiamo a noi, non a potenziali novità di classifica"

"Un fatto fisico, non mentale. Stiamo valutando con gli allenamenti. Abbiamo la sosta natalizia per lavorare ancora di più. Non credo che sia un fatto mentale. La squadra sa che può e deve vincere. I ragazzi sanno che è un campionato lungo, in cui possiamo giocarcela. Non è un fatto mentale. Sanno l’importanza del torneo e della gara che andremo ad affrontare ogni weekend. L’Avellino ti porta a pensare che partita su partita devi cercare di vincere. La gara con il Team Altamura? Troveremo un campo difficile e sappiamo che daranno il massimo in casa. L’attacco? Andiamo di continuità. Arriverà l’occasione giusta per sbloccarsi, devono farsi solo trovare pronti al posto giusto, al momento giusto. I rischi di un campionato in evoluzione? Non ci possiamo far distrarre da situazioni esterne, sempre se ci saranno. Non credo che i ragazzi stiano a pensare a questi aspetti. Dispiace per le società, è chiaro che la classifica potrebbe avere effetti, ma dobbiamo pensare a noi”.