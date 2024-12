Team Altamura - Avellino: le formazioni ufficiali, novità per il trequartista In campo per la gara della diciannovesima giornata del girone C di Serie C

Alle 20.30 sarà calcio d'inizio della sfida Team Altamura - Avellino, epilogo del girone d'andata per i pugliesi e per i lupi. Biancolino riparte dall'undici titolare proposto nell'1-0 sul Sorrento, ma con una novità: Tribuzzi. Iannarilli tra i pali, linea difensiva composta da Cancellotti, Rigione, Enrici e Frascatore. A centrocampo Palmiero è il regista con De Cristofaro mezzala destra e Rocca mezzala sinistra (Sounas in panchina). Il trequartista è Tribuzzi con Patierno e Redan in attacco. Russo e Gori in panchina con Vano. Queste le scelte di Biancolino per la sfida con il Team Altamura, prima vera gara casalinga per i pugliesi di Di Donato. Aggiornamenti sul sito ottopagine.it, nei prossimi tg di OttoChannel i gol e le azioni più importanti.

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Diciannovesima Giornata

Team Altamura - Avellino

T. Altamura (4-3-3): Viola; De Santis, Silletti, Acampa; Mane, Dipinto, Franco, Grande; Simone, Rolando, D'Amico. All. Di Donato. A disp. Pane, Poggesi, Andreoli, Minesso, Peschetola, Molinaro, Gigliotti, Leonetti, Lagonigro, Bumbu

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Rocca; Tribuzzi; Patierno, Redan. All. Biancolino. A disp. Marson, Cionek, Benedetti, Llano, Liotti, Armellino, Sounas, Toscano, Russo, Gori, Campanile, Vano

Arbitro: Madonia