Ecco come l'Avellino si avvicina alla sfida con la Giana Erminio Il quarto di finale di Coppa Italia di Serie C e la gara con il Picerno per chiudere il 2024

Ripresa immediata nel day after della gara vinta ad Altamura e domenica di riposo per l'Avellino che ha chiuso il girone d'andata con 32 punti, a -5 dalla capolista Benevento. Ultime due gare nel 2024 per i lupi: mercoledì (ore 18.30) il quarto di finale di Coppa Italia di Serie C a Gorgonzola contro la Giana Erminio, domenica prossima (ore 17.30) il match contro il Picerno, epilogo dell'anno solare e apertura del girone di ritorno in campionato. Come presentato da Raffaele Biancolino al termine di Team Altamura - Avellino, nella sfida di Coppa sarà garantito minutaggio a chi ha giocato meno fin qui, ma allo stesso tempo il tecnico biancoverde ha certificato l'importanza dell'incontro e l'obiettivo di centrare la qualificazione alla semifinale della competizione. La rosa è profonda e chi è stato impiegato meno al giro di boa dovrà dimostrare qualità e forza all'interno del progetto tecnico anche in chiave mercato.

Il programma degli allenamenti

Sabato ore 11 (porte chiuse)

Domenica riposo

Lunedì ore 15.30 (porte chiuse)

Martedì (seduta mattutina con orario da definire - porte chiuse)