Avellino, Biancolino: "Ringrazio club e proprietà, avanti insieme" Le parole del tecnico biancoverde dopo l'ufficialità del rinnovo fino al 2026

"Onorato e fiero di rappresentare questa maglia. Ringrazio tutta la famiglia Avellino e in particolare la proprietà D'Agostino. Avanti insieme e più a lungo possibile": così Raffaele Biancolino ha sottolineato la soddisfazione per il rinnovo con l'Avellino sui canali ufficiali social. Il tecnico biancoverde ha prolungato il suo contratto con il club irpino fino al 30 giugno 2026. Mercoledì (ore 18.30) i lupi saranno ospiti della Giana Erminio per l'ottavo di finale della Coppa Italia di Serie C e poi domenica (ore 17.30) affronteranno al "Partenio-Lombardi" il Picerno per l'epilogo del 2024 e per l'apertura del girone di ritorno in campionato. Rotazioni previste tra le due gare per ottenere il massimo, ovvero il pass semifinale nella competizione e il tris nel girone C dopo le vittorie contro il Sorrento e il Team Altamura.