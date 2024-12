Avellino: ripartenza immediata, le ultime dal "Partenio-Lombardi" Tre allenamenti verso la sfida con il Picerno in programma domenica (ore 17.30)

Ripresa nel day after di Giana Erminio - Avellino: i lupi sono rientrati subito al "Partenio-Lombardi". Un po' per le esigenze di calendario con il match di campionato in programma domenica alle 17.30, ma anche con la voglia di ripartire nell'immediato per cancellare la brutta prestazione nella Coppa Italia di Serie C, salutata dai lupi ai quarti di finale: testa alla sfida con il Picerno per l'apertura del girone di ritorno e per la chiusura dell'anno solare. Caccia alla continuità dopo le due vittorie di fila firmate con il Sorrento e ad Altamura. Michele D'Ausilio tornerà a disposizione nel 2025 con la certezza di un recupero completo dal problema muscolare accusato in più fasi nei mesi scorsi. Noah Mutanda punta allo sprint per il ritorno tra i convocati. Sono due i calciatori in diffida: Antonio De Cristofaro e Dimitrios Sounas.

Il programma fino al match con i lucani

Giovedì ore 16.30 (porte chiuse)

Venerdì ore 15.30 (porte chiuse)

Sabato ore 16 (porte chiuse)