Avellino fuori dalla Coppa: testa al Picerno e via alle riflessioni di mercato La prova contro la Giana Erminio ha certificato limiti e aspetti da valutare per gennaio

Sotto di due gol dopo undici minuti e tutto è diventato tremendamente complicato. A Gorgonzola l'Avellino ha salutato la Coppa Italia di Serie C, vissuta con decisione fino all'ottavo di finale. Se a Giugliano il primo tempo opaco, chiuso con l'1-0 gialloblu, era stato cancellato con una ripresa da quattro gol realizzati, contro la Giana Erminio in avvio di ripresa i lupi hanno subito anche la terza rete dei padroni di casa che hanno conquistato di forza e qualità il pass per la semifinale: occasione per sognare la fase nazionale playoff, traguardo in caso di vittoria della coppa.

Rosa profonda, ma fino a un certo punto

L'Avellino ha pensato al campionato, lo staff tecnico ha deciso di puntare sulle rotazioni per gestire lo sforzo, ma le seconde linee hanno sviluppato una prestazione da rebus che porta a riflessioni ad ampio respiro. Il club attendeva risposte da diverse pedine con la sessione invernale di mercato ormai alle porte. Nello scenario si inserisce l'idea di una rosa profonda, ma fino a un certo punto. Con Raffaele Biancolino l'Avellino si è garantito stabilità con il 4-3-1-2 e gli interpreti del modulo sono ormai chiari. I biancoverdi lavoreranno al recupero di Michele D'Ausilio per superare la poca costanza nelle soluzioni quando l'ex Cerignola non c'è.

L'undici titolare sempre più chiaro

Daishawn Redan è sempre più lanciato verso la titolarità al fianco di Cosimo Patierno nella formazione tipo dei lupi. Senza Luca Palmiero il centrocampo biancoverde perde gestione e ritmo. Dimitrios Sounas va a caccia della miglior condizione per ripresentare la qualità offerta nella striscia di 6 vittorie di fila. Oggi Michele Rocca e Antonio De Cristofaro sono al top per i ruoli di mezzala nella rosa irpina. Il pacchetto difensivo è ormai definito con Tommaso Cancellotti, Michele Rigione, Patrick Enrici e Paolo Frascatore ed Antony Iannarilli tra i pali. Alla proprietà e al direttore sportivo Mario Aiello toccherà sfoltire un organico che presenta fuorilista e che deve ritrovarsi qualche jolly per la seconda parte di campionato. Domenica sarà sfida casalinga contro il Picerno.