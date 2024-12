Avellino-Picerno, Biancolino: "Mercato? Voglio mettere qualcosa di mio" Il tecnico: "Testa all'ultima gara del 2024. Il rinnovo? I contratti contano fino a un certo punto"

Domani (ore 17.30) l'Avellino ospiterà il Picerno al "Partenio-Lombardi". La gara è stata presentata da Raffaele Biancolino in conferenza stampa: "Voglio fare i complimenti al nostro Alfonso D’Acierno, che ha conseguito il titolo di direttore sportivo. Domani affronteremo il Picerno e sappiamo di affrontare una buona squadra, una squadra che è in alto in classifica, ma sta a noi dimostrare quello che dobbiamo e sappiamo fare in chiusura di anno solare. La gara di Coppa? Non abbiamo fatto una bella figura, c'erano tanti tifosi lì e per esserci hanno fatto sacrifici. I nostri tifosi non meritano questo tipo di prestazioni. Sounas e Rocca? Stanno bene. Il mercato? Dobbiamo essere lucidi e capire cosa può servirci e se può essere davvero utile. La società sa che bisogna fare, qualche aggiustino va fatto. La società che sa quello che serve, vediamo il da farsi. Qualcosina di mio lo voglio anche mettere. L'atteggiamento dopo la Coppa? Mi aspetto sempre qualcosa di più da tutti, da chi gioca tanto e chi gioca meno. Non è successo, ma oramai è passata. Tocca far vedere già domani quanto di buono possiamo fare. Il rinnovo? Sta a me dimostrare giorno dopo giorno. I contratti valgono, ma vola via tutto in base ai risultati. Tocca confermare la mia idea e la mia voglia di arrivare il più in alto possibile con questo club. In ottica 2025? Si poteva fare qualcosa di più, ma per come è iniziata la stagione sono soddisfatto".