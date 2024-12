Avellino-Picerno: due assenti tra i convocati per i biancoverdi È la vigilia del match al "Partenio-Lombardi" per la ventesima giornata di campionato

Come già accaduto per l'ultima gara di campionato, sono due gli assenti nell'elenco dei convocati diramato da Biancolino per la sfida che vedrà l'Avellino affrontare il Picerno domani (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi". D'Ausilio è alle prese con una non perfetta cicatrizzazione del ventre muscolare, mentre Mutanda è ai box per il risentimento muscolare all'adduttore della gamba destra. "Cancellieri e Sannipoli non sono inclusi nella lista dei 23 calciatori professionisti da presentare alla Lega Pro come da comunicato n.213/L del 18/03/2024".

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson

Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38 Frascatore, 56 Enrici, 60 Llano, 94 Liotti

Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 8 Rocca, 19 Tribuzzi, 21 Armellino, 24 Sounas, 25 Toscano, 51 Arzillo

Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 11 Redan, 35 Gori, 57 Campanile, 91 Vano