Avellino: 1-0 sul Picerno, terza vittoria di fila e terzo posto Gol di Cionek al 41' e quota 35 con Potenza e Cerignola per i lupi

L’Avellino batte il Picerno con il risultato di 1-0 e centra la terza vittoria di fila in campionato. Gol di Cionek al 41’ su palla inattiva: colpo di testa per il difensore dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo. Quota 35 per i lupi al terzo posto con Potenza e Cerignola.

Primo tempo

Biancolino punta su Sounas e Tribuzzi dal primo minuto. L’Avellino parte forte con occasioni sprecate da Sounas. Sono almeno tre le chance create dal greco e non finalizzate. I lupi non colpiscono e il Picerno si propone con decisione nella seconda fase della prima frazione anche se la squadra irpina resta in controllo del ritmo. Al 24’ De Cristofaro rimedia la prima ammonizione della gara. Al 40’ problema alla caviglia sinistra per il difensore: fuori l’ex Cosenza, dentro Cionek. Poco dopo Petito rimedia il giallo. Dalla punizione Cionek va a segno di testa dopo pochi secondi dall’ingresso in campo. Al 41’ lupi avanti 1-0 e il risultato si conferma all’intervallo.

Secondo tempo

Il Picerno prova il cambio di passo in avvio di ripresa, ma l’Avellino tiene in controllo. Al 62’ fuori Patierno e Tribuzzi, dentro Gori e Russo. Al 68’ Redan tocca la sfera con la mano nel tentativo di ripartenza: giallo per l’olandese. Poco dopo Maiorino spaventa i lupi con un mancino di prima intenzione: palla di poco a lato. Russo non finalizza una buona transizione irpina. Fuori Palmiero e Sounas, dentro Armellino e Rocca. Al minuto 76 Iannarilli viene ammonito per perdita di tempo sul rinvio. L’Avellino si ripropone con De Cristofaro che conclude alto sopra la traversa. Per il Picerno entrano Volpicelli e Santarcangelo al posto di Petito e Maiorino.