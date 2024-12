Avellino-Picerno 1-0, Cionek: "Contento di poter essere prezioso per la squadra" Il commento del difensore biancoverde al termine del match

“Grandissima soddisfazione personale e di squadra". Così Thiago Cionek si è espresso al termine di Avellino-Picerno 1-0: "Chiudere l’anno con questo gol e con questi tre punti ci dà grandi motivazioni. - ha spiegato il difensore biancoverde - Mi metto sempre in discussione dando il massimo sia in caso di impiego che di panchina. Chiudere così è il massimo. Stiamo mostrando maturità del gruppo e intesa con l’ambiente. Cosa è successo in estate? Bisogna chiedere a chi ha preso la decisione. Mi era stata comunicata la scelta di tenermi fuori dal progetto, ma ho deciso di tenermi pronto. C’è stata l’occasione per rientrare in gruppo. Ho creduto di poter essere utile ed è successo così. Sono contento e guardo avanti. Ci tenevamo tanto a Gorgonzola, ma non è andata bene. Volevamo vincere anche la Coppa, ma ora pensiamo al campionato. Abbiamo sempre l’opportunità di rifarci. Questa è la bellezza dello sport e del calcio e dobbiamo essere pronti a rispondere sul campo. Sono contento di poter aiutare la squadra. Sul gol? La posizione era laterale e ho chiesto a Luca Palmiero di alzare la sfera per attaccare il centro ed è stato bravo. Entrare così e segnare dopo pochi secondi non mi era mai capitato. I tifosi? Abbiamo un solo obiettivo e lo viviamo tutti insieme. Il -8 sarebbe stato pesante. Chiudiamo l’anno con il -5, resta un cammino difficile, ma dobbiamo lottare".