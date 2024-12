Avellino: focus sulle fasce, si accelera verso gennaio Rosa da sfoltire per i biancoverdi con due fuori lista in campionato

Ripartenza fissata per lunedì, sono ore di riposo per i calciatori dell'Avellino, meno per la dirigenza, in particolar modo per Mario Aiello. Il direttore sportivo biancoverde prosegue nel lavoro sottotraccia con la sessione invernale di calciomercato ormai vicinissima e il club si è posto delle priorità nell'aggiornamento della rosa. L'Avellino è chiamato innanzitutto a sfoltirla. La società ha vissuto la prima parte di stagione con due calciatori fuori lista per il campionato, Damiano Cancellieri e Daniel Sannipoli, con il reintegro di Thiago Cionek, e all'interno dell'organico ci sono calciatori che hanno avuto pochissimi minuti di impiego. È il caso di Manuel Llano, ma non solo.

Gentile per la corsia destra

Il cambio in panchina con il passaggio dal 3-5-2 di Michele Pazienza al 4-3-1-2 di Raffaele Biancolino ha modificato ulteriormente la prospettiva di diverse pedine, a maggior ragione successivamente con la definizione del blocco titolare, di continuità con la gestione del Pitone. Tommaso Cancellotti è stato protagonista sulla fascia destra, si punta al rinnovo contrattuale con il difensore che ha aperto alla soluzione di comferma in Irpinia anche in conferenza stampa nell'ultima fase, ma ma l'Avellino è al lavoro per garantirsi un'alternativa nel ruolo di terzino in caso di assenza dell'ex Pescara. Il nome caldo è quello di Davide Gentile, partenopeo classe 2003, di proprietà della Fiorentina e da luglio in prestito alla Salernitana. Il club irpino appare orientato a costruire un accordo per l'arrivo di Gentile a titolo definitivo. Tra i rumors c'è anche Gianmarco Todisco, classe 2002, nativo di Torre del Greco e titolare nel Sorrento.