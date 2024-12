Avellino: equilibrio tra entrate e uscite, è già sprint di mercato Si entra nel vivo con diversi contatti per una rosa che sarà rimodulata a gennaio

Per la ripresa della preparazione si attenderà il weekend. Ancora riposo e poi lunedì l'Avellino tornerà in campo con la prima gara ufficiale in programma domenica 5 alle 17.30 con il Giugliano al “De Cristofaro” per la seconda giornata del girone C di Serie C. Si conferma il focus sulle fasce con la dirigenza a caccia dell'equilibrio tra entrate ed uscite.

Sannipoli e Benedetti con diverse soluzioni per gennaio

I fuori lista per il campionato sono Damiano Cancellieri e Daniel Sannipoli e per l'ex Latina c'è l'interesse del Lecco. Sannipoli, ma anche Simone Benedetti è seguito con attenzione dal club lombardo del girone A. Sempre dal raggruppamento settentrionale c'è l'ulteriore prospettiva, rappresentata dalla Triestina, per Sannipoli. Anche il girone C può riservare piste in uscita dalla rosa biancoverde.

Gentile dal 1' della ripresa in Frosinone-Salernitana

Nel frattempo, Davide Gentile, immaginato dalla dirigenza dell'Avellino per essere l'alternativa utile a Tommaso Cancellotti per la fascia destra, è sceso in campo nel corso di Frosinone-Salernitana nel pomeriggio di ieri allo "Stirpe". C'è Manuel Llano destinato all'addio. Sulla fascia sinistra c'è Paolo Frascatore, diventato terzino titolare nella gestione Biancolino, con Daniele Liotti, continuo nel 3-5-2 d'avvio stagionale, poi più in panchina che in campo. L'ex Reggina potrebbe valutare nuove opportunità per la seconda parte del campionato.