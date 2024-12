Avellino: caccia a un nuovo regista, lo scenario Weekend di riposo prima della ripartenza al "Partenio-Lombardi"

Si accelera sul mercato in casa Avellino e prosegue il lavoro sottotraccia per sfoltire la rosa. Simone Benedetti piace a diversi club di Serie C e la dirigenza biancoverde guarda ad Emmanuele Matino, classe '98, di proprietà del Bari, centrale, ma impiegato anche da terzino destro in passato, e a Daniele Celiento, titolare nel Trapani dalla scorsa estate. Trapani potrebbe essere, invece, il futuro di Marco Toscano. Il nativo di Erice tornerebbe, di fatto, a casa. L'ex Casertana ha avuto pochissimo spazio nella gestione tecnica di Raffaele Biancolino e, quindi, l'Avellino valuta la miglior soluzione per l'alternativa a Luca Palmiero nel ruolo di regista.

Gentile sempre vicino ai lupi

Davide Gentile resta il profilo in pole per la fascia destra. La società irpina vuole garantirsi un alternativa a Tommaso Cancellotti, titolare in 19 delle 20 gare in campionato (l'eugubino ha saltato solo un match per squalifica, quello vinto dai lupi a Crotone in cui fu sostituito da Thiago Cionek, da poco reintegrato). Manuel Llano è stato utilizzato pochissimo nella prima parte della stagione e appare in uscita. Gentile è, invece, vicino ai lupi e la dirigenza punta al trasferimento a titolo definitivo. Il partenopeo classe 2003, di proprietà della Fiorentina, è in prestito alla Salernitana ed è stato impiegato da Stefano Colantuono in avvio di ripresa del match perso dai granata a Frosinone giovedì scorso.