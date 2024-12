Avellino: altri due rinnovi, equilibrio per nuove risorse. Le ultime Ultime ore di riposo, poi l'allenamento al "Partenio-Lombardi" con il Giugliano nel mirino

Il ritorno in campo per gli allenamenti è ormai vicinissimo e l'Avellino ripartirà con un rinnovo ufficializzato, quello di Noah Mutanda con il primo contratto da professionista fino al 2027, e con due prolungamenti ormai definiti. Tommaso Cancellotti e Paolo Frascatore, terzini titolari nel 4-3-1-2 di Raffaele Biancolino, sono destinati al rinnovo con prospettiva 2026. A metà mese era stato comunicato il prolungamento con il tecnico con il medesimo orizzonte (2026) e il numero di presenze ha determinato l'effetto automatico sul rinnovo di Luca Palmiero.

Rosa da sfoltire e da aggiornare nel passaggio dal 3-5-2 al 4-3-1-2

L'Avellino va a caccia dell'equilibrio tra le esigenze tecniche e quelle di lista. Il club biancoverde ha vissuto la prima parte di stagione con due calciatori fuori dall'elenco per il campionato, Damiano Cancellieri e Daniel Sannipoli, e diverse pedine hanno trovato poco spazio. Simone Benedetti, Manuel Llano, Michele Toscano e Michele Vano sono in uscita. Sfoltire la rosa garantendo nuove opportunità a chi ha giocato meno e inserendo nuove risorse per il modulo con cui l'Avellino sta vivendo la gestione Biancolino: per la fascia destra c'è sempre Davide Gentile, mentre per il ruolo di centrale difensivo spunta Claudio Manzi, protagonista nella Virtus Entella, con i profili di Emmanuele Matino e Daniele Celiento seguiti con attenzione. Con la potenziale uscita di Toscano l'Avellino vuole firmare una vera alternativa in regia al titolare Palmiero. Per l'attacco c'è il nome di Giuseppe Panico della Carrarese.