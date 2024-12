Avellino: ripartenza al "Partenio-Lombardi", sprint per D'Ausilio Diverse novità dal primo allenamento verso la sfida con il Giugliano, in programma domenica

Ripresa della preparazione per l'Avellino che domenica pomeriggio (ore 17.30) sarà ospite del Giugliano al "De Cristofaro". Nel primo allenamento dopo la pausa natalizia Raffaele Biancolino non ha potuto contare su Antony Iannarilli, Michele Rigione, Noah Mutanda e Cosimo Patierno. Possibile gestione del recupero fisico per i quattro calciatori. Lavoro differenziato, invece, per Michele D'Ausilio che punta a superare completamente il fastidio muscolare che l'ha bloccato in più occasioni nella prima parte di stagione. Per il trequartista si profila l'ulteriore indisponibilità per la prima gara del nuovo anno solare per poi attendere l'esito dei nuovi esami strumentali verso la gara contro l'Audace Cerignola, in programma lunedì 13 al "Monterisi". Anche Michele Vano ha lavorato a parte. L'attaccante è in uscita al pari di Damiano Cancellieri, Manuel Llano, Daniel Sannipoli e Michele Toscano che erano regolarmente in gruppo.