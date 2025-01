Giugliano-Avellino: le formazioni ufficiali, subito Todisco Le scelte di Bertotto e Biancolino per la sfida del "De Cristofaro"

Primo match nel 2025 per l'Avellino e nella gara con il Giugliano al "De Cristofaro" Biancolino schiera subito Todisco da terzino sinistro (Frascatore in panchina). C'è Cionek al centro della difesa con Enrici: Rigione è a disposizione, ma non ha recuperato pienamente dal problema alla caviglia sinistra. A centrocampo Armellino è la mezzala destra. Il trequartista è D'Ausilio, tornato tra i convocati e titolare. In attacco c'è Gori con Redan. Indisponibili Patierno e Mutanda. Turno di stop per De Cristofaro, squalificato.

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Ventunesima Giornata

Giugliano - Avellino

Giugliano (4-3-3): D. Russo; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; Celeghin, De Rosa, Giorgione; Ciuferri, Padula, D'Agostino. All. Bertotto. A disp. Barosi, Iardino, Acella, De Paoli, Masala, Minelli, Balde, Peluso, Nuredini, Lleshi

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Cionek, Enrici, Todisco; Armellino, Palmiero, Sounas; D'Ausilio; Redan, Gori. All. Biancolino. A disp. Marson, Guarnieri, Rigione, Rocca, R. Russo, Tribuzzi, Sannipoli, Benedetti, Frascatore, Arzillo, Campanile, Llano, Liotti

Arbitro: Di Reda