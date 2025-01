Avellino: è il giorno di Panico, lo scenario di mercato alla ripresa Lunedì la sfida con l'Audace Cerignola al "Monterisi" dopo il pari con il Giugliano

Riparte l'Avellino dopo l'1-1 con il Giugliano al "De Cristofaro" che ha subito alterato la prospettiva nel 2025 con il -7 dalla vetta. Lunedì (ore 20.30) sarà sfida contro l'Audace Cerignola ancora in trasferta ed è il giorno di Giuseppe Panico. Visite mediche sostenute alla Clinica Villa Stuart e dalla Capitale viaggio verso l'Irpinia per mettersi subito a disposizione di Raffaele Biancolino. Prende ulteriormente forma il mercato in entrata, ma occhio a nuove uscite. Le parole del tecnico biancoverde, perentorio nei confronti della squadra e dell'intera rosa per l'atteggiamento nel primo match ufficiale del nuovo anno, aprono a una sessione invernale più intensa rispetto a quanto immaginato a dicembre.

Novità per attacco, centrocampo e difesa

In attacco Panico va a coprire la cessione di Michele Vano a titolo definitivo alla Casertana, ma c'è anche Gennaro Anatriello del Messina nelle idee della dirigenza irpina. La punta partenopea, classe 2004, di proprietà del Bologna, è risultato protagonista fin qui in maglia ACR Messina. A centrocampo l'Avellino punta ad assicurarsi un vice Palmiero e il direttore sportivo, Mario Aiello, pensa a Martin Palumbo, classe 2002, norvegese con cittadinanza italiana, di proprietà della Juventus, titolare nella Next Gen. In alternativa torna il nome di Davide Petermann nei rumors biancoverdi. Per la difesa Claudio Manzi sembra aver superato Emmanuele Matino nel ballottaggio di mercato per i lupi: il centrale, classe 2000, assicura impatto immediato nel pacchetto arretrato.