Avellino: si accelera al "Partenio-Lombardi", le ultime Lunedì la sfida contro l'Audace Cerignola al "Monterisi"

Anche in mattinata seduta a porte aperte per l'Avellino al "Partenio-Lombardi". Da domani sarà, invece, ritorno al lavoro lontano da occhi indiscreti per i biancoverdi che hanno abbracciato Giuseppe Panico. Ieri il primo allenamento della punta di Ottaviano con i nuovi compagni di squadra: trasferimento a titolo temporaneo dalla Carrarese all'Avellino con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B per il club irpino. Si profilano altri volti nuovi nella sessione invernale di calciomercato e occhio a nuove uscite. Nella prima seduta settimanale rientro in gruppo per Noah Mutanda. Cosimo Patierno non era sul sintetico del "Partenio-Lombardi". L'attaccante di Bitonto è a Roma per completare il ciclo di terapie definito dallo staff tecnico e medico per la seconda parte della stagione. Daniele Liotti, Simone Benedetti e Alessio Tribuzzi si sono allenati a parte.

Il programma degli allenamenti

Mercoledì ore 11 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Giovedì ore 15.30 (porte chiuse)

Venerdì ore 15.30 (porte chiuse)

Sabato ore 15.30 (porte chiuse)

Domenica ore 15.30 (porte chiuse)