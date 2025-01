Avellino: Biancolino a Cerignola senza un altro centrocampista Convocato un nuovo under nel gruppo biancoverde per la gara del "Monterisi"

Raffaele Biancolino non potrà contare su Michele Rocca nella gara che vedrà l'Avellino affrontare l'Audace Cerignola domani sera (ore 20.30) al "Monterisi". L'ex Catania, bloccato da un forte attacco influenzale, non è nell'elenco dei convocati al pari di Noah Mutanda, che ha accusato un nuovo risentimento al flessore della gamba destra, e dello squalificato Dimitrios Sounas. Prima convocazione per Claudio Manzi e Giuseppe Panico. Rientro per Cosimo Patierno e Paolo Frascatore. Nell'elenco c'è anche l'under Ugo De Salvo.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson

Difensori: 2 Todisco, 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 38 Frascatore, 56 Enrici, 60 Llano, 79 Manzi

Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 21 Armellino, 28 De Salvo

Attaccanti: 7 D’Ausilio, 9 Patierno, 10 Russo, 11 Redan, 35 Gori, 57 Campanile, 91 Panico