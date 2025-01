Cerignola-Avellino: le formazioni ufficiali, subito Panico titolare Sfida al "Monterisi" tra i pugliesi e gli irpini per il ventiduesimo turno

Sfida al "Monterisi" per l'Avellino. Calcio d'inizio alle 20.30 contro l'Audace Cerignola per i lupi con l'emergenza a centrocampo. Avellino senza Sounas squalificato e senza Rocca e Mutanda. Non convocati Liotti e Tribuzzi perché destinati alla cessione come Benedetti. Dentro Panico. Manzi alla prima convocazione. Modulo 4-3-1-2 per l'Avellino con Iannarilli in porta. In difesa Cancellotti, Rigione, Enrici e Frascatore. A centrocampo De Cristofaro, Palmiero e Armellino. D'Ausilio è il trequartista alle spalle di Patierno e Panico.

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Ventiduesimo turno

Audace Cerignola - Avellino

A. Cerignola (3-5-2): Saracco; Romano, Martinelli, Visentin; Coccia, Tascone, Capomaggio, Ruggiero, L. Russo; Salvemini, Achik. All. Raffaele A disp. Greco, Fares, Parigini, Bianchini, Ingrosso, Jallow, Faggioli, Sainz-Maza, Velasquez, Gonnelli, Carnevale, Ianzano, Carrozza, Volpe

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Armellino; D'Ausilio; Panico, Patierno. All. Biancolino. A disp. Marson, Guarnieri, Llano, Cionek, Manzi, Todisco, De Salvo, Redan, Russo, Gori, Campanile

Arbitro: Mastrodomenico