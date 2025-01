Cerignola-Avellino 1-1, Raffaele: "Un peccato subire un gol così nel finale" Il commento del tecnico dei pugliesi al termine del match

"Quando prendi gol all’ultimo minuto c’è rammarico, ma è stata una partita combattuta e lo sapevamo". Così Giuseppe Raffaele ha commentato il pari tra il suo Audace Cerignola e l'Avellino (1-1): "Si affrontavano due squadre di valore. L’Avellino è stato costruito negli anni per vincere questo campionato e ha individualità importanti. Abbiamo fatto la nostra partita attaccando l’Avellino nella loro metà campo. - ha spiegato il tecnico dei pugliesi - Abbiamo rischiato qualcosa, ma abbiamo giocato la nostra gara. Sono stati bravi a pulire qualche situazione. Sono molto soddisfatto della prova della squadra. Lo sforzo fisico? Qualcuno sta rientrando e ho gestito alcune situazioni. Ci sono le nuove pedine del mercato. Il nostro gioco è dispendioso e non intendo cambiarlo, anzi. Siamo arrivati fin qui con questo modo di giocare. Un peccato non aver gestito la rimessa laterale, ma va dato atto anche all’Avellino per la qualità espressa su quella giocata. Il campionato? Noi ci siamo. Stiamo valorizzando la rosa. Crediamo di poter fare questo tipo di partite. Ne mancano tante e vedremo dove arriveremo”.