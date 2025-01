Cerignola-Avellino 1-1, Palmiero: "Rimpianti per le chance sprecate" Il commento del centrocampista biancoverde al termine del match

"Abbiamo sofferto in avvio, ma siamo stati bravi. Nel primo tempo abbiamo avuto le vere occasioni. Meritavamo di passare in vantaggio. Il Cerignola ci ha fatto abbassare, non avevamo subito tantissimo, ma ci siamo ritrovati sotto. Siamo stati bravi a reagire. Abbiamo meritato il pareggio e forse meritavamo qualcosa di più. Siamo vivi e siamo stati bravi a recuperare nel finale". Così Luca Palmiero si è espresso al termine di Audace Cerignola - Avellino 1-1: "Sappiamo che il campionato è lungo. Dobbiamo vincere, però c’è da guardare il lato positivo. Con Biancolino abbiamo perso una volta sola, col Taranto. - ha spiegato il centrocampista biancoverde - La squadra è lì, rimarrà attaccata e ci faremo trovare pronti in altre chance che il campionato darà sicuramente. Il mio campionato? Sono contento e ben vengano altri calciatori per farci ottenere l’obiettivo. C’è concorrenza e non rivalità. C’è l’obiettivo comune. Panico, Manzi e Todisco? Siamo un gruppo in cui è facile inserirsi. Non è stato difficile integrarsi per loro e così sarà anche per gli altri che arriveranno. La Cavese? Sappiamo che c’è un solo obiettivo, la vittoria, e faremo di tutto per ottenerla”.