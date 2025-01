Avellino: un biancoverde nell'elenco dei calciatori in diffida Le decisioni del giudice sportivo per il ventiduesimo turno di campionato

Patrick Enrici ha rimediato il quarto giallo in campionato nel match contro l'Audace Cerignola e il difensore dell'Avellino entra nell'elenco dei calciatori in diffida. Alla prossima ammonizione, la quinta nel girone C, dovrà scontare un turno di squalifica. Per la gara con la Cavese Raffaele Biancolino recupera Dimitrios Sounas che al "Monterisi" ha scontato il turno di stop determinato proprio per recidività in ammonizione.

"Fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze"

Dalle decisioni del giudice sportivo della Lega Pro spicca anche l'ammenda di 500 euro all'Avellino "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 6° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze", si legge nel comunicato. "Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).".