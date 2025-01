Latina-Avellino: ecco l'itinerario per i tifosi biancoverdi Domenica (ore 15) la sfida contro i pontini per i biancoverdi

Per la gara Latina-Avellino, in programma domenica (ore 15) allo stadio "Domenico Francioni" di Latina, i tifosi ospiti dovranno attenersi al seguente itinerario: Autostrada A1 sino al casello di Frosinone; S.S. 16 Monti Lepini; S.R. 148 Pontina direzione Roma; Uscita via del Lido direzione Latina Centro; Via del Lido; Via Padre S. Agostino; Via Garigliano; Via Volturno (ove si trova l’ingresso del settore ospiti). Si profila il sold-out da parte biancoverde: 1500 biglietti per i tifosi irpini, solo per il settore ospiti e potranno essere acquistati esclusivamente da chi è in possesso della fidelity card dell'US Avellino e superata da tempo quota mille.