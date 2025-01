Avellino, Biancolino: "Lescano? Attendiamo. Ora testa al Latina" Visite mediche per la punta argentina. Domani la sfida contro i pontini per i lupi

"Dobbiamo pensare solo alla gara di domani". Raffaele Biancolino chiede la massima attenzione verso la sfida con il Latina. L'Avellino è reduce dalla finalizzazione del colpo Facundo Lescano con l'attaccante argentino lanciato verso le visite mediche in giornata a Roma, ma il tecnico biancoverde pone lo sguardo al prossimo match dietro l'angolo per i lupi: "Sarà difficile a Latina. - ha spiegato Biancolino - Dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo. Affronteremo una squadra che arriva da un buon periodo nonostante la sconfitta rimediata a Foggia. Vuole fare punti per tirarsi fuori completamente dalla zona rossa. CI vuole il risultato pieno".

"Tribuzzi? È giusto ascoltare e capirsi"

"Abbiamo recuperato qualche punto, ma dobbiamo restare concentrati sul nostro percorso. Lescano? A oggi non c'è niente sicuro e ho molto rispetto dei miei ragazzi. Non è un calciatore dell'Avellino, ma è chiaro che ci fa piacere che sia accostato a noi. Andiamo avanti con i calciatori che ho. Tribuzzi? È nel gruppo al cento per cento. C'erano delle voci, ma ci siamo chiariti. È un ragazzo intelligente, che fa parte di questo gruppo. È giusto ascoltare e capirsi. Vuole il bene dell'Avellino e questo conta. Palumbo? Può essere un jolly, ha caratteristiche che mancavano nel gruppo. Può essere impiegato da playmaker e da mezzala: ha tanta qualità".

"Per me sono tutti incedibili"

"Con Lescano il futuro di Patierno e Gori? Stanno tutti bene e tutti vogliono l'obiettivo principale, quello di andare sempre più in alto. Chi gioca meno è un po' scontento, ma non significa che non tiene alla maglia. Quando non si gioca si deve avere il sorriso fuori, ma la rabbia dentro. Per me sono incedibili tutti. Restano qua. Voi direte 'Ma quanti siamo'? Vediamo quello che succede. Non mi sembra corretto esprimermi".