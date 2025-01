Latina-Avellino: le formazioni ufficiali, le scelte di Biancolino Sfida per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C

Alle 15 il calcio d'inizio di Latina-Avellino, gara della ventiquattresima giornata del girone C di Serie C. Biancoverdi con il 4-2-3-1 con Patierno punta centrale e il trio Panico-Sounas-Russo alle spalle. Conferme per Iannarilli tra i pali e la linea difensiva composta da Cancellotti, Rigione, Enrici e Frascatore con De Cristofaro e Palmiero in mediana (Palumbo parte dalla panchina).

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Ventiquattresima Giornata

Latina - Avellino

Latina (3-4-1-2): Zacchi; Marenco, Vona, Crescenzi; Ercolano, Petermann, Gatto, Improta; Ndoj; Riccardi, Ekuban. All. Boscaglia. A disp. Civello, Basti, Ciko, Mastroianni, Berman, Cittadino, Saccani, Motolese, Cipolla, Segat, De Marchi, Bocic, Scravaglieri, Ciciretti

Avellino (4-2-3-1): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero; Panico, Sounas, Russo; Patierno. All. Biancolino. A disp. Marson, Guarnieri, Todisco, Cionek, Manzi, Armellino, Rocca, Palumbo, Tribuzzi, Redan, Gori, Campanile

Arbitro: Mucera