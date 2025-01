Avellino: tris a Latina con Patierno, Gori e Sounas (0-3) I biancoverdi firmano la seconda vittoria di fila per la vera continuità nel cammino

Il colpo di testa di Patierno al 15', l'audacia di Gori al 49', il tris di Sounas al 76': finale di 3-0 al "Francioni". L'Avellino supera il Latina e centra la seconda vittoria di fila. Nelle prossime ore la società irpina ufficializzerà l'accordo con Facundo Lescano. Lupi a -2 dalla vetta occupata da Benevento e Cerignola. Alle 17.30 Monopoli-Cavese con i pugliesi che con i tre punti possono prendersi il ruolo di capolista del girone C dopo 24 turni.

Primo tempo

Biancolino riparte dal 4-2-3-1 con Panico, Sounas e Russo alle spalle di Patierno con la squadra spinta da oltre mille tifosi sugli spalti del “Francioni”. Buon impatto dei lupi con Russo e Panico che non sfruttano una buona occasione. Al 15' cross di Sounas per il colpo di testa di Patierno ed ecco l'1-0 biancoverde. Gran giocata finalizzata dalla punta di Bitonto a segno con l'esultanza sotto il settore ospiti. Brividi per i lupi al 22': Iannarilli è bravo e fortunato sulla soluzione di Ekuban, traversa colpita e rischio per l'Avellino. L'estremo difensore è ancora più deciso pochi secondi dopo a tu per tu ancora con Ekuban. Al 32' Russo spreca di testa e anche Patierno va vicino al raddoppio al 38': 1-0 ospite all'intervallo.

Secondo tempo

La ripresa si apre con Patierno costretto al cambio: dentro Gori e al 49' il fiorentino firma il 2-0 approfittando dell'errore di Zacchi, prezioso prima proprio sul tentativo di Gori. Controllo totale per l'Avellino. Il match scorre sulla gestione biancoverde. Al 65' esordio per Palumbo, al 76' ecco il tris: Redan per Sounas e il greco realizza il 3-0. Tre minuti dopo solo la posizione di fuorigioco ferma Enrici. Nel finale Gori sfiora il raddoppio e il poker.