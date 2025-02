Avellino-Turris 3-1, Forziati: "Bellissimi gli applausi del pubblico irpino" Il tecnico dei corallini: "Al primo gol si è vista la forza dei biancoverdi"

"Gli applausi del pubblico avellinese per la nostra squadra sono stati davvero belli. La maturità è anche riconoscere l’impegno dei ragazzi. Ho avvertito la sincerità del gesto e ringraziamo i tifosi dell’Avellino". Così Ezio Forziati, tecnico della Turris, dopo la gara vinta dall'Avellino contro i corallini (3-1): "I ragazzi sono stati davvero bravi a dare il massimo. Era complicato fare meglio. - ha spiegato l'allenatore della Turris - Da allenatore li ringrazio per la disponibilità. C'era una deroga che termina, io chiudo qui, ma la società valuterà la soluzione migliore con la qualifica UEFA A. Non me ne vogliate, ma sull’aspetto societario non aggiungo altro. Non è maturo da parte mia affrontare tematiche che vedono protagoniste altre persone. Il campionato? Credo che l’Avellino sia una squadra importante. Fino alla fine dirà la sua. Ritengo che sia un campionato avvincente. Chi conosce questa categoria sa che è appena iniziata un nuovo torneo. L’Avellino sarà primo attore con altre compagini per la vittoria del campionato. Lo sviluppo della gara? Al primo gol si è vista la forza dell’Avellino nel voler prendere la partita. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per come hanno interpretato la gara e per il pari firmato".