Avellino-Turris 3-1, Lescano: "Indescrivibile esordire così" "Ho già segnato all'esordio, ma mai dopo pochi secondi"

"Sicuramente arrivare qui e fare subito gol è indescrivibile". Così Facundo Lescano si è espresso al termine di Avellino-Turris 3-1: "La squadra era già forte, è collaudata. Era importante sbloccare la gara, un peccato aver subito gol in avvio di ripresa, ma siamo stati bravi dopo nel conquistare tre punti preziosi e non potevo chiedere di meglio. - ha spiegato l'attaccante biancoverde - L’Avellino è una società storica. Puntiamo a un obiettivo chiaro tutti insieme e darò tutto me stesso per ottenere il risultato finale. Le polemiche da Trapani? Ora sono ad Avellino, gioco per l’Avellino, ho salutato bene Trapani. La scelta è stata condivisa e non faccio polemiche. Penso alla domenica e ad andare in campo nel modo migliore dando il massimo. L’approccio con la nuova realtà? Ho pranzato subito con qualche nuovo compagno di squadra. Ho parlato con Chicco (Patierno, ndr). Ha numeri davvero importanti in carriera. Biancolino ha fatto il record di gol qui. Ci scherza con noi. Pensiamo al futuro. Esordire con un gol mi è successo, ma così, con un gol dopo pochi istanti non l’avevo mai provato ed è stato davvero emozionante”.