Avellino, Redan al Beerschot: "Entusiasta di iniziare questa avventura" I dettagli dell'accordo per l'olandese tra il club irpino e quello belga

Daishawn Redan dall'Avellino al Beerschot con la formula del prestito con diritto di opzione: ecco l'ufficialità del trasferimento dell'attaccante olandese. Visite mediche e poi Redan si unirà alla rosa della società di Anversa: "Sono entusiasta di iniziare con il Beerschot e di dare il mio contributo al perseguimento degli obiettivi del club. - ha affermato Redan ai canali ufficiali del Beerschot - Spero di usare la mia esperienza e le mie qualità per aiutare la squadra a rafforzarsi e far divertire i tifosi con i miei gol". "

Il ds Murat Akin: "Versatile e veloce"

"Daishawn è un attaccante versatile, veloce, che può giocare in diverse posizioni in attacco - ha aggiunto il direttore sportivo della società belga, Murat Akin - La sua esperienza internazionale e la sua comprovata capacità realizzativa saranno una preziosa aggiunta alla nostra squadra. Il nostro club stava ancora cercando un attaccante per aumentare la competizione in attacco. Siamo convinti che Daishawn segnerà diversi gol per il Beerschot".

Il comunicato ufficiale del club irpino

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto al Beerschot (Belgio), a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daishawn Redan. La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione".