Verso Foggia-Avellino: continuità per il modulo con un ballottaggio Cento biglietti nel settore ospiti per i non residenti in Irpinia, ma con fidelity card

Con l'ingresso di Jan Zuberek anche negli allenamenti, l'Avellino ha accelerato verso la gara con il Foggia, in programma sabato (ore 17.30) allo "Zaccheria". Michele D'Ausilio sembra destinato al rientro nell'elenco dei convocati dopo aver saltato le ultime tre sfide di campionato a causa del problema muscolare al flessore della gamba sinistra che appare ormai superato. Il trequartista ha lavorato in gruppo nelle scorse ore. Resta il solo Cosimo Patierno come dubbio per Raffaele Biancolino. Il colpo all'anca destra, rimediato nel match vinto a Latina, ha costretto la punta di Bitonto all'assenza contro la Turris e nelle prossime ore sarà chiaro il recupero o meno per l'attaccante. La prospettiva sul modulo è la conferma del 4-2-3-1 che ha garantito il rilancio in classifica con Facundo Lescano prima punta e con il trio Panico-Sounas-Russo tra le linee. A centrocampo possibile ballottaggio tra Luca Palmiero e Martin Palumbo, decisivo nella gestione della ripresa domenica scorsa.

Cento biglietti per i non residenti in Irpinia nel settore ospiti

A Foggia trasferta vietata ai residenti in provincia di Avellino, ma con la possibilità di acquisto dei biglietti per i tifosi biancoverdi non residenti in Irpinia. Sono cento i tagliandi a disposizione solo per chi è in possesso della fidelity card del club biancoverde. "I ticket avranno un prezzo di € 10,00 più commissioni e diritti di prevendita. Saranno acquistabili online sul portale Vivaticket o presso i punti vendita abilitati. La vendita dei biglietti è già attiva e terminerà alle ore 19.00 di venerdì 7 febbraio 2025": si legge nella nota dell'US Avellino.