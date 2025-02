Avellino: l'arrivo di Zuberek, il rinnovo con Patierno, ora testa al Foggia Sabato (ore 17.30) la sfida allo "Zaccheria" tra i satanelli e gli irpini

Ieri sera l'arrivo di Jan Zuberek in Irpinia: l'Avellino ha abbracciato l'ultimo acquisto della sessione invernale di calciomercato. L'attaccante, classe 2004, ha salutato il Lecco con cui ha vissuto la prima parte di stagione e con l'ok dell'Inter, proprietaria del cartellino, ha raggiunto il club biancoverde per iniziare con un nuovo accordo in prestito l'avventura in carriera. La società biancoverde ha puntato su Zuberek per completare il reparto offensivo dopo aver girato al Beerschot a titolo temporaneo con diritto di opzione Daishawn Redan. Il polacco garantirà un'ulteriore soluzione nel ruolo di prima punta già coperto da Facundo Lescano e Cosimo Patierno. Tutto definito per il rinnovo tra l'Avellino e l'attaccante di Bitonto: sarà prolungamento fino al 2028 con ingaggio spalmato. Nel frattempo, non ci sono le ufficialità tramite comunicato, ma nell'operazione che ha portato Lescano dal Trapani all'Avellino sono stati trasformati da prestiti a cessioni a titolo definitivo gli accordi tra i due club su Marco Toscano ed Erasmo Mulè.

Tutti i movimenti in entrata e in uscita

Acquisti: Lescano (2027) dal Trapani, Palumbo (2028) dalla Juventus (obbligo a determinate condizioni), Manzi (2027) dalla Virtus Entella, Todisco (2027) dal Sorrento

Dentro in prestito: Cagnano dal Sudtirol (obbligo a determinate condizioni), Panico dalla Carrarese (obbligo in caso di promozione), Zuberek

Cessioni: Liotti al Trapani, Benedetti alla Lucchese, Vano alla Casertana, Llano alla Casertana, Toscano al Trapani, Mulè al Trapani

Fuori in prestito: Cancellieri (2027) alla Triestina, Sannipoli (2026) alla Cavese, Gori (2027) al Sudtirol (diritto di riscatto), Pane (2026) al Team Altamura, D'Angelo (2026) al Campobasso, Pezzella (2026) alla Cavese, Maisto (2026) al Gubbio, Redan (2028) al Beerschot (diritto di riscatto)

La rosa per la seconda parte della stagione

Portieri

Iannarilli (2026), Marson (2026), Guarnieri (2025)

Difensori

Cancellotti (2026), Rigione (2026), Frascatore (2026), Enrici (2027), Cionek (2025), Manzi (2027), Todisco (2027), Cagnano

Centrocampisti

Armellino (2025), De Cristofaro (2026), D'Ausilio (2026), Palmiero (2026), Rocca (2026), Tribuzzi (2027), Sounas (2028), Palumbo (2028)

Attaccanti

Russo (2026), Patierno (2028), Lescano (2027), Panico, Zuberek