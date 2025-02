Avellino-Crotone: tifosi rossoblu solo nel settore ospiti e con fidelity card I dettagli dall'ultima determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

A Foggia nel settore ospiti dello "Zaccheria" solo in 100, non residenti in Irpinia e con la fidelity card, per la gara Avellino-Crotone l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha ufficializzato le misure organizzative da adottare in sede di GOS. Per la prossima sfida casalinga dei lupi i tifosi rossoblu potranno acquistare i biglietti solo per il settore ospiti del "Partenio-Lombardi" ed esclusivamente se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del club pitagorico.

I dettagli dalla determinazione 05 del 4 febbraio

"Per l'incontro di calcio di Serie C 'Avellino - Crotone', in programma il 16 febbraio 2025, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l'adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti in Provincia di Crotone esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva 'F.C. Crotone'; implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore". (clicca qui per il documento ufficiale)