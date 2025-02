La Curva Sud: "Ripartiamo dall'Unione, avanti Avellino" Il tifo organizzato: "Alla fine tireremo le somme e vedremo questa unione dove ci ha portato"

La sconfitta contro il Foggia e la prestazione offerta dall'Avellino allo "Zaccheria" hanno lasciato il segno nell'ambiente irpino con il -5 dalla vetta dopo la vittoria del Cerignola a Caserta. Con uno striscione all'esterno del "Partenio-Lombardi" e con un comunicato la Curva Sud invita, però, tutti gli appassionati biancoverdi all'unione per le prossime gare nella corsa promozione.

"Il dovere di ripartire insieme"

"Autolesionismo è l'atteggiamento o il comportamento di chi agisce in maniera contraria al buonsenso o ai propri interessi. Questo termine, molto spesso, riesce più degli altri a descrivere l'ambiente che circonda l'US Avellino. Nessuno escluso a partire da chi va in campo (calciatori, mister e società), passando per i giornalisti, per poi ritornare a chi popola gli spalti del Partenio-Lombardi o chi peggio ancora rimane a casa e vomita la propria delusione sui social.

Siamo stanchi di essere mortificati da un ambiente che non rispecchia minimamente il nostro modo d'essere. Siamo noi i primi a commettere errori e non ci nascondiamo dietro ad un dito, ma non possiamo accettare l'autolesionismo o pensare minimamente di gettare la spugna. Ci piace pensare che si può e si deve ripartire dalla prima parola della nostra denominazione, Unione Sportiva Avellino. Abbiamo il dovere, ognuno al proprio posto, di ripartire insieme e remare tutti nella stessa direzione per un obiettivo comune. Alla fine tireremo le somme e vedremo questa unione dove ci ha portato. Se la forza del lupo è nel branco, è veramente arrivato il momento di dimostrarlo. Avanti Avellino".