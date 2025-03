Lescano decisivo: l'Avellino batte la Juventus Next Gen (2-1) Lupi momentaneamente a -2 dalla vetta. Alle 15 Audace Cerignola - Trapani al "Monterisi"

Finale di 2-1 e vittoria dell'Avellino sulla Juventus Next Gen con Lescano protagonista. L’argentino firma il vantaggio al 3’ e risponde al gol del pari firmato con Guerra dalla seconda squadra bianconera. Lo fa in modo splendido: rovesciata per Lescano e lupi di nuovo avanti al 30’. Gestione biancoverde lungo la ripresa con il passaggio dal 4-3-1-2 al 4-2-3-1. Avellino momentaneamente a -2 dal Cerignola, impegnato alle 15 contro il Trapani al “Monterisi”.

Primo tempo

Biancolino conferma il 4-3-1-2 presentato a Caserta con Panico alle spalle di Lescano e Patierno. Al 3’ lupi avanti: Patierno gira la sfera a Lescano in probabile fuorigioco, ma si gioca e supera Daffara per l’1-0 Avellino. Al 9’ immediata risposta dei bianconeri: Adzic, Petrelli, Guerra per la chiusura sottoporta e per l’1-1. Al 30’ lupi di nuovo in vantaggio: Lescano controlla la sfera e va di rovesciata per battere ancora Daffara e l’acrobazia vale il 2-1. Sul finale del primo tempo l’Avellino prova l’allungo, ma all’intervallo è 2-1 per i padroni di casa.

Secondo tempo

Cambio per l’Avellino in avvio di ripresa: dentro D’Ausilio, fuori Panico. Ammonito Palumbo dalla panchina: l’ex di turno viene inserito da Biancolino al posto di Palmiero con Rocca per De Cristofaro. Brambilla inserisce Semedo per Guerra. Biancolino risponde con Armellino e Russo per Sounas e Lescano con il passaggio al 4-2-3-1. Controllo senza sussulti da una parte e dall'altra per il 2-1.