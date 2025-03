Avellino: come può cambiare la classifica del girone C di Serie C Dal campo tanto passa per il recupero o meno di un titolare

Si accelera in casa Avellino verso la trasferta di Messina. Sabato (ore 15) i lupi saranno ospiti dell'ACR al "San Filippo - Franco Scoglio" e si conferma il dubbio De Cristofaro. Dagli esami strumentali arriverà la certezza sul recupero o meno del centrocampista per la prossima gara dopo il colpo al ginocchio sinistro subito nella vittoria sulla Juventus Next Gen. Nel frattempo per il girone C si rinnova l'attesa legata al futuro societario di Taranto e Turris. Il calendario prevedeva nel prossimo weekend proprio la sfida tra le due squadre, ma Taranto-Turris è stata rinviata dalla Lega Pro in virtù dell'avvio di conclusione indagini nel procedimento disciplinare instaurato a seguito della segnalazione Covisoc per il club corallino e il deferimento del procuratore federale per la società ionica (clicca qui per la decisione della Lega Pro). Già la precedente gara del Taranto, quella con il Crotone, era stata differita a data da destinarsi. Ecco il primo stop, invece, per la Turris che era scesa regolarmente in campo venerdì scorso a Giugliano. Aleggia sempre l'esclusione delle due squadre dal girone C con una classifica a 18 e da valori diversi per il rush finale. L'Avellino si ritroverebbe a -3 dalla capolista Cerignola rispetto agli attuali 5 punti di divario (-4 per i lupi, -6 per gli ofantini senza i risultati dei match con Taranto e Turris).

La classifica senza Taranto e Turris

Audace Cerignola 54

Avellino 51

Monopoli 43

Benevento 43

Potenza 40

Crotone 40

Giugliano 38

Catania 37

Picerno 35

Juventus Next Gen 32

Trapani 32

Sorrento 31

Team Altamura 28

Foggia 27

Cavese 27

Latina 24

Messina 19

Casertana 18