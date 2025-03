Avellino: una classifica in evoluzione, ma sbavature da non sottovalutare Alle 15 Picerno-Cerignola, mercoledì TFN sul caso Turris e turno infrasettimanale

L'1-0 con la firma di Sounas al 38' non deve nascondere la prestazione con diverse ombre e il richiamo arriva proprio da Biancolino nel post-gara. Il tecnico dell'Avellino ha rimarcato la soddisfazione a metà al termine del match vinto dai lupi a Messina contro l'ACR. Anche al "San Filippo - Franco Scoglio", dopo una prova vissuta in altalena, la squadra irpina non ha trovato il gol utile per la gestione del finale. L'occasione sprecata da Patierno al 72' ha complicato i piani. La scelta di non cedere la sfera all'accorrente Panico è sintomo di responsabilità, ma il bomber di Bitonto, decisivo in tante occasioni, non ha centrato lo specchio tenendo aperta la finestra del tentativo di pari per i padroni di casa che nei minuti di recupero con la girata di Pedicillo ha costretto Iannarilli a un ottimo intervento, reso tranquillo dalla prontezza di riflessi e dalla bravura dell'estremo difensore biancoverde.

Il rischio della beffa, evitato con il Crotone proprio da Patierno a rispondere al gol di Vinicius, è suonato forte nei secondi conclusivi a Messina. L'Avellino, che vuole costruire la rimonta sull'Audace Cerignola, non può più consentirsi sbavature e dovrà lanciare segnali da leader costruendosi, quando ne è in condizione, finali comodi evitando brividi. È forse l'ultimo passo da siglare nel rush finale per la squadra di Biancolino che ha strappato la quarta vittoria di fila riportandosi momentaneamente, come 7 giorni fa, a -2 dall'Audace Cerignola, impegnato alle 15 contro il Picerno al "Curcio". Ripresa immediata per l'Avellino perché mercoledì (ore 20.30) sarà turno infrasettimanale con la sfida casalinga contro il Trapani prima di un weekend di pausa (per domenica prossima era fissato il match contro il Taranto, ma con l'esclusione del club ionico sarà riposo per i lupi). Mercoledì, giorno del trentunesimo turno per il girone C, sarà anche discussa al Tribunale Federale Nazionale la posizione della Turris, il cui destino sembra sempre più simile a quello del Taranto. In quel caso, sempre mercoledì potrebbe scattare immediatamente la rimodulazione della classifica e per i risultati ottenuti contro i corallini (due vittorie per il Cerignola, un successo e un pari per l'Avellino) gli irpini si ritroverebbero con due punti recuperati dalla vetta occupata dagli ofantini.