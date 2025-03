ACR Messina - Avellino 0-1, Biancolino: "Contento a metà" Il tecnico: "Numeri impressionati in trasferta, i tifosi sono i veri vincitori del pomeriggio"

"Sono chiaramente soddisfatto per i tre punti, ma sono contento a metà. Nessuno ti regala niente e puoi trovarti in difficoltà ovunque. Il Messina ha dimostrato che darà tutto fino alla fine. Guardiamo avanti, ma deve essere d'esempio". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di ACR Messina - Avellino 0-1 al "San Filippo - Franco Scoglio": "Non abbiamo realizzato il gol utile per gestire e Iannarilli è stato decisivo nel finale: sia da monito. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Nella ripresa con i cambi mi aspettavo qualcosa in più in termini di velocità e di attacco alla profondità da Raffaele (Russo, ndr) e Peppe (Panico, ndr). Dobbiamo dare tutto per la corsa finale. I tifosi? Con numeri impressionanti hanno raggiunto Messina. Ci seguono in tanti e sono i veri vincitori del pomeriggio. Il gruppo è sano e vuole arrivare all'obiettivo a tutti i costi”.