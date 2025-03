VIDEO | Avellino: l'obiettivo del primato, si punta al sold-out col Potenza Le sensazioni dei tifosi biancoverdi verso una gara che vale tantissimo negli equilibri stagionali

Nelle prossime ore l'Avellino riprenderà la preparazione con il Potenza e la vetta nel mirino. Il Cerignola osserverà il turno di riposo forzato a causa dell'esclusione del Taranto. I lupi, reduci proprio dallo stop per l'uscita di scena della squadra ionica, avranno l'occasione di conquistare il primato a cinque gare dal termine. Il pari per l'aggancio con la differenza reti a favore, la vittoria per il +2 che nei fatti è un +3 proprio in virtù dei valori tra gol realizzati e subiti lungo la stagione (parità negli scontri diretti con lo 0-0 al "Partenio-Lombardi" e l'1-1 al "Monterisi"). In città prima risposta da parte del pubblico all'apertura della prevendita: buoni numeri al botteghino e il club irpino spera nel sold-out per una gara che può valere tantissimo negli equilibri del campionato. Ecco le sensazioni dei tifosi verso la sfida col Potenza.