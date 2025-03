Verso Avellino-Potenza: Biancolino senza un altro centrocampista Scelte obbligate per Biancolino per la gara che vale il primato nel girone C

Con Antonio De Cristofaro out fino al termine della stagione (domani l'operazione al ginocchio sinistro), con Luca Palmiero squalificato per un turno e con Michele Rocca costretto ai box: novità dal report e nell'elenco dei convocati diramato da Raffaele Biancolino per la sfida che vedrà l'Avellino affrontare il Potenza domani sera (ore 20.30) al "Partenio-Lombardi" con l'occasione del primato. "In seguito ad un fastidio avvertito in allenamento ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore della gamba destra": stop, quindi, per Rocca e la gara con i lucani non sarà l'unica da indisponibile per l'ex Catania. Fuori dalla lista per il match anche Claudio Manzi, bloccato da una distrazione al retto femorale destro, Mattia Guarnieri (lombalgia) e Alessandro Campanile (risentimento al polpaccio).

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 12 Pizzella, 77 Marson

Difensori: 2 Todisco, 5 Rigione, 23 Cagnano, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 38 Frascatore, 56 Enrici

Centrocampisti: 19 Tribuzzi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 55 Mutanda

Attaccanti: 7 D’Ausilio, 9 Patierno, 10 Russo, 32 Lescano, 35 Zuberek, 91 Panico