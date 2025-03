Avellino-Potenza: occasione primato, sold-out al "Partenio-Lombardi" Le formazioni ufficiali del match tra i biancoverdi e i rossoblu

"Partenio-Lombardi" tutto esaurito per la sfida Avellino-Potenza, valida per la trentatreesima giornata di Serie C. I lupi puntano al primato nel girone C, al sorpasso ai danni del Cerignola da sosta forzata per l'esclusione del Taranto. C'è Armellino al posto di Rocca con Palumbo per lo squalificato Palmiero e Sounas in mediana: scelte praticamente obbligate per Biancolino. Panico è il trequartista alle spalle di Lescano e Patierno.

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Trentatreesima Giornata

Avellino - Potenza

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino, Palumbo, Sounas; Panico; Lescano, Patierno. All. Biancolino. A disp. Pizzella, Marson, Todisco, D'Ausilio, Russo, Tribuzzi, Cionek, Zuberek, Frascatore, Mutanda

Potenza (4-3-3): Alastra; Novella, Milesi, Verrengia, Burgio; Castorani, Felippe, Erradi; Castorani, Caturano, Petrungaro. All. De Giorgio. A disp. Cucchietti, Galiano, Ferro, Riggio, Selleri, Valisena, Mazzero, Mazzocchi, Rillo, Bachini, Siatounis, Landi, Rosafio

Arbitro: Mucera