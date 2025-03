L'Avellino vola con Russo: 1-0 sul Potenza e primo posto (+2 sul Cerignola) Rete al minuto 76 e tre punti fondamentali per il sorpasso biancoverde

Il gol di Russo al 76’ basta all’Avellino per battere il Potenza e prendersi il primato con il +2 sull’Audace Cerignola a 5 gare dal termine della stagione regolare di Serie C. Conclusione dal limite d’area all’incrocio con Alastra battuto in una gara equilibrata e decisa a un quarto d’ora dal termine.

Primo tempo

Scelte obbligate in mediana dopo l’indisponibilità di Rocca. Dentro Armellino con Palumbo e Sounas a centrocampo. Subito occasione per l’Avellino con il cross di Cagnano per Patierno che di testa non trova lo specchio su una buonissima chance. Il Potenza risponde con Schimmenti che supera Cagnano e occorre la chiusura di Enrici ai biancoverdi per risolvere una situazione complicata. Al 15’ ammonito Panico: era diffidato, salterà Avellino-Benevento. Al 19’ anche Enrici rimedia il giallo. Al 27’ il Potenza si rende nuovamente pericoloso con una rapida transizione. Lungo la prima frazione c’è anche un gol annullato per fuorigioco con posizione dubbia fischiata su Petrungaro. Al 36’ Alastra rilancia su Patierno e rischia il colpo sottomisura da parte della punta, ma si resta sullo 0-0. Al 38’ ammonito Burgio e poco dopo anche Cancellotti rimedia il giallo. Al 45’ Cagnano rischia tantissimo su Schimmenti: per Mucera è tutto regolare (0-0 all’intervallo).

Secondo tempo

Al 51’ Petrungaro scarica in diagonale, Iannarilli non tiene, Cagnano salva sulla linea. Al 54’ ancora Petrungaro punta sulla difesa irpina e nuovo brivido per i lupi. Al 16’ della ripresa Biancolino inserisce Russo e D’Ausilio per Lescano e Panico con il cambio di modulo (4-2-3-1). Al 68’ dagli sviluppi di una palla inattiva D’Ausilio sfiora il gol con un pallonetto che trova la risposta di Verrengia praticamente sulla linea. Al 76’ Avellino in vantaggio: da limite d’area Russo controlla e scarica il destro all’incrocio con Alastra che non può nulla. Biancolino inserisce Mutanda per Armellino. Iannarilli è prontissimo su Petrungaro con il Potenza, pronto all’assalto finale. Ultimi due cambi: dentro Zuberek e Todisco per i lupi al minuto 88. Nei 6 minuti di recupero Iannarilli è ancora protagonista.