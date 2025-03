Avellino: le soluzioni in mediana senza De Cristofaro e Rocca Si profilano due ballottaggi per l'undici titolare biancoverde contro il Benevento

"Non vi è sosta se non sulla cima": con il motto del 231° Reggimento Fanteria Avellino, ripreso dal tifo organizzato biancoverde nei playoff 2024, Antonio De Cristofaro ha legato le prime ore della fase di recupero dall'operazione al ginocchio sinistro al risultato ottenuto lunedì sera e al percorso che i lupi vogliono determinare da qui alla fine del campionato. C'è innegabile euforia in casa Avellino per la vetta, ma allo stesso tempo filtra la consapevolezza di una rimonta da finalizzare negli ultimi cinque match della stagione regolare con Raffaele Biancolino che dovrà gestire il rush finale con la criticità in mediana.

Rocca: "Dovrò stare fermo per un po'"

De Cristofaro da stagione finita, ma occhio anche a Michele Rocca. Proprio il tecnico, nel post-gara di Avellino-Potenza, non ha nascosto il dubbio, rafforzato dalle parole dell'ex Catania sui social. "Purtroppo dovrò stare fermo per un po'": ha affermato Rocca. I tempi di recupero dalla lesione al flessore della gamba destra, rimediata nella scorsa settimana, mal si sposano con il ritorno in campo per un finale di stagione da 5 turni. Il grado della lesione non è stato specificato dal club irpino nell'ultimo report, ma presumibilmente Rocca può mettere nel mirino solo le ultime due giornate di campionato.

Ballottaggi Armellino-Palumbo e D'Ausilio-Russo

Con il Benevento tornerà Luca Palmiero. Il partenopeo ha scontato il turno di squalifica lunedì sera e appare destinato al ritorno immediato tra i titolari. Con Palmiero in regia e con Dimitrios Sounas nel ruolo di mezzala sinistra si apre il ballottaggio tra la soluzione classica di Marco Armellino a destra e quella meno verificata in gara ufficiale di Martin Palumbo. L'ex Juventus Next Gen è stato provato nel ruolo di mezzala destra nei giorni scorsi e il dettaglio è stato certificato da Biancolino nel post-gara. Sul modulo lo staff punta sulla continuità del 4-3-1-2 per un 4-2-3-1 da piano B in corso d'opera. Per il ruolo di trequartista, con Giuseppe Panico squalificato per un turno per somma di ammonizioni, si apre l'altro ballottaggio con Michele D'Ausilio che appare favorito sul match-winner di Avellino-Potenza, Raffaele Russo, potenziale jolly dalla panchina al pari di Alessio Tribuzzi.