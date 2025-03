VIDEO | Avellino-Benevento: il Partenio è già sold-out, l'attesa tra i tifosi Rimpianti per diversi appassionati che avrebbero voluto seguire il match dagli spalti

Prevendita aperta alle 15 e in pochi minuti, tra la modalità online e quella in presenza al botteghino, sono stati polverizzati i biglietti per Avellino-Benevento. Il "Partenio-Lombardi" è già sold-out. Si conferma la spinta massima per i lupi dagli spalti. Saranno praticamente diecimila i tifosi biancoverdi per il derby con il Benevento. In tantissimi hanno raggiunto l'impianto sportivo di contrada Zoccolari per acquistare il biglietto. Ai microfoni di OttoChannel l'euforia per il momento vissuto dalla squadra di Biancolino in vetta alla classifica a 5 giornate dal termine con il +2 sull'Audace Cerignola, ma anche il dispiacere di alcuni tifosi per non aver ottenuto il tagliando utile per seguire dal vivo la sfida tra l'Avellino e il Benevento.