Avellino-Benevento: lupi senza Panico, la prospettiva per il trequartista Domenica (ore 19.30) il derby al Partenio-Lombardi per il trentaquattresimo turno di Serie C

L'Avellino corre verso il derby con il Benevento. Sold-out per il "Partenio-Lombardi": ieri pomeriggio apertura della prevendita alle 15 e in pochi minuti, tra la modalità online e quella in presenza, sono stati polverizzati i biglietti a disposizione per la sfida in programma domenica alle 19.30. In casa Avellino si confermano due ballottaggi verso la gara contro i sanniti. A centrocampo Palumbo e Armellino si contendono la maglia da titolare per completare il reparto con Sounas e Palmiero, al rientro dopo il turno di squalifica. Per il ruolo di trequartista D'Ausilio appare in vantaggio su Russo. Si ripartirà dal 4-3-1-2 e, quindi, dalla continuità del modulo almeno dal primo minuto. Poi, a gara in corso, c'è il piano B strutturato sul 4-2-3-1 (4-3-3) presentato da Biancolino nel secondo tempo di Avellino-Potenza.