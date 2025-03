Avellino da risposta o da allungo: primo esame da capolista Domenica (ore 19.30) il derby con il Benevento: diretta su OttoChannel (canale 16) dalle 18.30

L'Avellino accelera sul sintetico del "Partenio-Lombardi". Domenica alle 19.30 il derby contro il Benevento (match in diretta sul canale 16 del digitale terrestre, esclusiva di OttoChannel in chiaro con prepartita dalle 18.30 e interviste ai protagonisti nel post-gara). Sold-out per l'impianto sportivo di contrada Zoccolari: riprova della grande attesa per la prima sfida stagionale che l'Avellino vivrà da capolista, ma con un calendario che questa volta pone la gara dei lupi dopo quella del Cerignola, impegnato di domenica alle 15 contro il Monopoli al “"Monterisi".

Cerignola-Monopoli prima del derby tra i lupi e la Strega

Nel weekend si ripartirà da un +2 irpino sugli ofantini che, però, possono determinare un sorpasso in attesa del derby del "Partenio-Lombardi". Dopo la lunga rincorsa i lupi dovranno dimostrare anche forza e stabilità da capolista. Lontano da occhi indiscreti prosegue il lavoro dei biancoverdi con due ballottaggi per l'undici titolare. Si conferma il vantaggio di Armellino su Palumbo per completare la mediana che presenterà il ritorno immediato di Palmiero in regia con Sounas mezzala sinistra. L'ex Juventus Next Gen è stato provato, però, mezzala destra: valutazioni fino ai minuti pre-gara. Per il ruolo di trequartista, invece, D'Ausilio appare in netto vantaggio su Russo. Il match-winner di Avellino-Potenza può risultare come jolly al pari di Tribuzzi per la seconda parte del match.