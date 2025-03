Avellino-Benevento, Biancolino: "Diverse soluzioni, pronti a tutto" Domani il derby del "Partenio-Lombardi": diretta su OttoChannel con pre-partita dalle 18.30

"Sarà una partita difficile essendo un derby. I derby sono gare diverse". Così Raffaele Biancolino si è espresso alla vigilia di Avellino-Benevento, in programma domani (ore 19.30) al "Partenio-Lombardi" (gara in diretta su OttoChannel - Canale 16 a partire dalle 18.30). Si azzerano i valori di classifica, ma nei fatti va vissuta con l'atteggiamento che ogni partita richiede, con massima attenzione. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Sarà una gara importantissima nel nostro percorso. Mi aspetto una partita vera, tosta contro una squadra reduce da diversi pareggi, ma che crea tanto lungo le sfide. È una squadra forte, allenata bene e siamo pronti a tutte le situazioni. Il Benevento potrebbe presentarsi anche con un modulo diverso. Ci stiamo preparando anche a questo".

"Conterà l'approccio e la capacità di colpire nel momento utile"

"Con la voglia di vincere a tutti i costi abbiamo ceduto qualcosa in termini di occasioni per gli avversari. In mediana rientra Luca (Palmiero, ndr). Il nostro sistema è quello. Ci può stare un dettaglio in più o in meno, ma niente di particolare. - ha aggiunto Biancolino - Il Benevento ha giocato con il 4-3-3, con il 4-2-3-1, ma possiamo aspettarci ancora altro. Giocheremo dopo il Cerignola, ma siamo concentrati e dobbiamo pensare solo al nostro percorso. Il Benevento è una buona squadra, ha guidato la classifica per diverse settimane. È un derby sentito. Più che un dispetto a noi, credo che penseranno al loro percorso e all'obiettivo di riscattarsi dal periodo vissuto. Conterà l'approccio e la capacità di aggredire nel momento utile. Mutanda? È a disposizione, c'è Rocca fuori al pari di De Cristofaro. C'è anche Tribuzzi: ho diverse soluzioni".